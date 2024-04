À table : omelette brocciu et menthe avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients

8 œufs

1 brocciu frais

1 filet d'huile

Quelques feuilles de menthe

Sel et poivre

Battre les œufs en omelette dans un saladier.Mettre une poêle à chauffer avec de l'huile.Dans un autre saladier, préparez le brocciu : écrasez-le avec une fourchette puis ajoutez le sel, le poivre, l'huile d'olive et la menthe.Dans la poêle chaude, faite votre omelette, une fois cuite à ce moment-là, versez votre brocciu au milieu et pliez l'omelette.Couvrez-la et baissez le feu très doux, laissez cuire le chausson 5 minutes de chaque côté pour permettre au fromage de chauffer lentement sans que l'omelette se rop.Servez encore chaud avec une salade verte.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie