A table : mousse au brocciu, spéculos et confiture d’orange avec… La petite cuisine de Marie

Pour une dizaine de verrines- 1 brocciu (500g)- 2 cuillères à café de miel- 2 cuillère à café d’huile d’olive- 150ml de crème fraîche entière très froide- 4 cuillère à soupe de sucre- de la confiture d’orange- une vingtaine de spéculos1/ écrasez votre brocciu avec le miel, et l’huile d’olive2/ dans un autre récipient montez la crème en chantilly avec le sucre3/ incorporez délicatement la crème chantilly au brocciu pour former la mousse.4/ réduire des spéculos et placez les dans le fond des verrines5/ placez votre mousse délicatement sur les spéculos puis terminer par de la confiture d’orange.Vous pouvez servir ce dessert avec un muscat pétillant.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie