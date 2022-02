A table : moules gratinées avec la petite cuisine de Marie

1/ passez vos moules à l'eau claire, ne gardez que les moules complètement fermées, puis grattez les coquilles et enlevez la barbe.

2/ dans une grande marmite faites colorer l'oignon avec de l'huile d'olive à feu moyen.

3/ quand vos moules sont prêtes, augmenter le feu au maximum et placez vos moules dans la marmite et couvrez.

4/ Il faut que les moules soient toutes ouvertes, remuez de temps en temps pour faire monter la chaleur. Faire ça pendant 10 minutes

5/ au bout des 10 minutes, sortez vos moules ouvertes, égouttez-les et laissez-les tiédir.

6/ pendant ce temps, mélangez votre persil et votre ail haché à votre beurre pommade, remuez et ajoutez le poivre. Mélangez de nouveau.

7| Préchauffez votre four a 200° fonction Grill. Ensuite récupérez votre saladier de moules cuites, et détachez les coquilles pour ne garder que la moitié « pleine » que vous placerez dans un plat allant au four.

8/ faites ça jusqu'à ce que le plat soit plein, récupérez votre farce et avec une petite cuillère déposez 1 noisette dans chaque moule.

9/ une fois terminé, saupoudrez généreusement de noisettes concassées salées et de chapelure puis enfournez au rang le plus haut du four pendant 15 minutes.

10/ quand les moules sont dorées et croustillantes sortez le plat et dégustez encore chaud avec une salade verte.