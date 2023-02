A table : le pain cocotte avec #lapetitecuisinedemarie

Un pain croustillant et doré comme a la boulangerie, 45min de cuisson et le tour est joué. Vous êtes prêts ?Voici la recette !- 500 g de farine de votre choix (500 g de farine semi-complète pour moi)-1 sachet de levure boulangère déshydratée (8g)- 2 cuillères à café de sel- 350 ml d'eau tiède1/ Si vous utilisez un robot, mettez tous les ingrédients dans le bol et pétrir 2 minutes.2/ Si vous n'avez pas de robot, mettez tous les ingrédients dans un saladier.3/ J'ai ajouté quelques graines de tournesol et de courges dans ma pâte, mais c'est facultatif.4/ Couvrir le saladier ou le bol du robot avec un torchon propre et laisser « pousser » pendant 2h dans un endroit chaud.5/ Faites chauffer votre four à 200° et mettre la cocotte en fonte vide pendant 15 minutes.6/ Sur votre plan de travail, mettre un peu de farine, dégazer la pâte (enlever le gaz en le malaxant un peu et faire une boule7/ Sortir la cocotte en fonte du four avec beaucoup de précautions.8/ Mettre la boule de pâte directement dans la cocotte, fariner la boule et faire quelques stries avec un couteau, couvrir et laisser cuire 30 minutes à 200°.9/ Puis enlever le couvercle et laisser cuire à nouveau 15 minutes.10/ Sortir du four et laisser refroidir.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie