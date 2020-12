A table : la Focaccia de la "Petite cuisine de Marie"

Ingrédients

500 g de farine riche en gluten (T45, T55),

360 ml d’eau,

12 g de levure fraîche

7 c. à soupe environ d’huile d’olive,

10 g de sel fin, un peu de gros sel.



Préparation

Dans un grand saladier, mélangez la levure émiettée avec 100 ml d’eau tiède, et laissez reposer 10 min. Après ce repos, ajoutez le reste d’eau (260 ml) et mélangez.





Versez la farine, le sel fin, et 1 c. à soupe d’huile d’olive. Mélangez avec une cuillère pendant 5 min, le temps que la pâte devienne plus ou moins homogène (il n’est pas nécessaire qu’elle soit parfaitement lisse) et bien souple.





Formez une boule de pâte, puis badigeonnez sa surface d’1 c. à soupe d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau alimentaire. Couvrez le saladier avec un torchon propre et humide bien essoré.





Laissez pousser 1h30 dans un endroit tiède et à l’abri des courants d’air (ex : dans le four à 30° chaleur statique). La pâte doit doubler de volume.





Préparez un plat à gâteau ou un cercle rond recouvert de papier sulfurisé. Badigeonnez la feuille de papier cuisson avec 2 c. à soupe d’huile d’olive.





Versez la pâte à focaccia (qui est très souple) directement dans le moule. Caressez la pâte avec les mains et un peu d’huile pour lui éviter de croûter pendant la deuxième levée. Laissez pousser pendant 30 min dans le four.





Après la 2eme pousse garnissez la focaccia.





Réalisez les petits trous en appuyant avec les doigts aux endroits dépourvus de garniture. Laissez la pâte lever 10 min de plus avec la garniture, hors du four dans un endroit tiède et à l’abri des courants d’air.





Pendant ce temps, préchauffez le four en mode statique à 240-250°C.

10/ après les 10mn, versez l’huile d’olive et le gros sel sur la focaccia et enfournez 20/30mn en bas du four.

A la sortie, remettez de l’huile d’olive.





C’est prêt



Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie