A table : i panzarotti di San Ghjisè

Ingrédients

• 125 g de farine de pois chiche

• 250 g de farine de blé

• 50 g de sucre

• 4 œufs

• 1 petit verre d’eau de vie

• 1 sachet de sucre vanillé

• 20 g de levure de boulanger ou 1 sachet de levure chimique

• les zestes de 2 citrons non-traités

• 2 cuillères à soupe d’eau de fleur d’oranger

• 9 verres d’eau froide salée

• 1 pincée de sel

• Huile de friture



Préparation

- La première étape consiste à travailler la farine de pois chiche comme une polenta.

- Délayez la farine de pois chiche dans une casserole d’eau froide salée, puis continuez de remuer sur feu doux durant une vingtaine de minutes, à l’aide d’une cuillère en bois. Dès que la préparation est prête, laissez refroidir et mixer le tout au mixeur.

- Dans un grand saladier ou dans le bol de votre robot muni du crochet à pétrin, versez la farine, le sucre, le sucre vanillé et la levure. Faites un puits au centre et ajoutez les œufs, l’eau de vie, la fleur d’oranger, les zestes de citron et une pincée de sel. Mélangez jusqu’à obtention de préparation homogène. Ajoutez-y ensuite la préparation de farine de pois chiches tiède et continuez à mélanger jusqu’à obtention d’une pâte bien lisse.

- Couvrez votre saladier d’un linge humide et laissez reposer la pâte à durant 2 heures à température ambiante afin qu’elle prenne du volume.

- Faites chauffer l’huile dans une grande casserole ou une friteuse. Faites frire les Panzarotti dans l’huile jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.

- Égouttez les ensuite sur du papier absorbant et saupoudrez-les de sucre avant de les déguster.