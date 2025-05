À table : gratin de chou fleur-maison

fPréparation : 15 minutes

Cuisson : 30 minutes





Ingrédients

Pour 2 personnes

1/2 chou-fleur.

1/2 litre de lait environ

20 grammes de beurre, soit environ une portion individuelle

une cuillère à soupe de farine

deux poignées de fromage râpé





Préparation

Découper le chou-fleur mais n'en garder que les "fleurs"

Les faire précuire 10 minutes dans l'eau bouillante.

Pendant ce temps, préparez la sauce béchamel. (Dans une casserole, faire fondre le beurre et y ajouter la farine. Faire un roux avec le fouet et ajouter le lait petit à petit en faisant réduire la sauce).

Dans un plat à gratin, déposer le chou-fleur

Incorporez de la saveur à la béchamel (sel, poivre et muscade si vous le souhaitez) et recouvrez le chou fleur avec.

Rajouter le fromage râpé.

Mettez au four pendant 30 minutes à 180°. Et voilà ! Bon appétit !





Petit plus

Si vous aimez, vous pouvez rajouter des lardons dans votre plat avant la cuisson