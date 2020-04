A table : gigot d'agneau aux flageolets et haricots verts

Ingrédients

1 gigot d'agneau de 2,5 kg environ

2 gousses d'ail

2 cuillères d'huile environ

Thym ou romarin

1 petit oignon

Sel, poivre





Accompagnement

1 boite 4/4 de flageolets très fins avec 1 petit oignon, 1 carotte et 1 gousse d'ail

800 g de haricots verts et 10 g de beurre



Préparation

Sortir le gigot du réfrigérateur au moins 2 heures à l’avance pour que la viande ne soit pas trop froide au moment de sa cuisson.

Préchauffer le four à 220° en chaleur classique.

Écraser les gousses d'ail avec la lame d'un couteau et les déposer simplement dans le fond du plat

Enduire le gigot légèrement d'huile et d'aromates (thym effeuillé ou romarin) puis le mettre dans un plat.

Ajouter l'oignon coupé en deux.

Saler, poivrer et cuire à four chaud pendant 10 mn, puis baisser à 200° et continuer à cuire 30 mn environ.

A mi- cuisson retourner la viande. Arroser au besoin avec un peu d'eau pendant la cuisson.





Egoutter les flageolets en gardant le jus.

Dans une petite casserole, faire revenir l'oignon émincé et la carotte dans 2 cuillerées d'huile puis ajouter le jus ,l'ail écrasé; mélanger, laisser mijoter et ajouter les haricots pour les réchauffer.



Equeuter les haricots verts, effiler et cuire 10 mn à l'anglaise dans une casserole d'eau bouillante sans couvercle puis égoutter.

Laisser reposer le gigot un peu dans le four à 40°.

Au moment de servir découper la viande en tranches sur un plat de service chaud. La viande doit être rosée au centre (57° à cœur).

Verser le jus dans une saucière.

Servir tout de suite dans des assiettes chaudes avec les flageolets et les haricots verts servis avec un morceau de beurre.



Bon appétit !