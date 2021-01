A table : croziflette avec...la petite cuisine de Marie

Le mot de Marie-Estelle

Vous aviez demandé la recette de la croziflette, alors la voici !​





Ingrédients

(1 plat de 30cm)

- 1 reblochon

- 400g de crozet

- 1 oignon blanc

- 200g de lardon

- 40cl de crème fraîche



Préparation

Dans une poêle faite revenir votre oignon émincé avec un peu de beurre.

Pendant ce temps coupez votre reblochon en 2. Vous allez ensuite enlever toute la croûte de la première moitié et la couper en petit bout puis la mettre dans une petite casserole avec la crème et la faire fondre pour réaliser une crème au reblochon. Réservez.

Une fois les oignons caramélisés, versez aussi les lardons et faite revenir les deux puis réservez.

Dans une casserole faite cuire vos pâtes le temps indiqué sur le paquet, puis égouttez les.

Dans un saladier mélangez les pâtes, les oignons, les lardons et la crème au reblochon.

Placez dans un plat poivrez et recouvrez de lamelles de reblochon sans enlever la croûte !

Placez au four 15minutes à 220° pour que le fromage gratiné et servez encore chaud.



