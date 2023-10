À table : cookies aux pépites de chocolat et amandes avec #lapetitecuisinedemarie

125g de beurre mou80g de sucre blanc80g de sucre blond ou roux1 œuf moyen215g de farine T651/2 sachet de levure chimique1 pincée de sel150g de chunks de chocolat noir65g d'amande (ou noisettes/noix)​Préchauffez le four à 180C, chaleur statique.1/ dans un saladier, mélangez les ingrédients un après l'autre dans l'ordre en mélangeant bien entre chaque ingrédient.2/ une fois que la pâte est prête, placez là 10min au réfrigérateur.3/ Faite des boules de pâte avec une cuillère à glace par exemple et placez-les de manière espacée sur une plaque recouverte de papier cuisson de manière espacée sur une plaque recouverte de papier cuisson.4/ enfournez à four chaud pour 12 minutes.5/ à la sortie du four, attendez que les cookies refroidissent et durcissent (ils seront mous et c'est normal)6 dégustez complètement froid.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie