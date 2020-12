A table : calamars au vin rouge et sauce tomate avec… La petite cuisine de Marie

Un accord mets et vin mariant les calamars frais et le vin rouge

Les calamars farcis ou en sauce s’accordent parfaitement avec le vin rouge pour une belle harmonie en bouche. Si vous ne buvez pas d’alcool pas de problème, vous trouverez aussi du vin rouge dans la sauce mais qui, après avoir cuit durant de longues heures, ne contiendra plus aucun alcool.

Alors vous le vin vous le préférez dans l’assiette ou dans le verre ?



Ingrédients

Pour 4 personnes)

15 calamars nettoyés (1kilo)

1,5 L de sauce tomate maison

1 L de vin rouge

4 gousses d’ail

De l’huile d’olive @oliu.ottavi

1 oignon

Sel et poivre



Préparation

Coupez vos calamars nettoyés en morceaux.





Dans une casserole en fonte, versez une rasade d’huile d’olive et faite dégorgez vos morceaux de calamars, évacuez l’eau pour qu’ils réduisent convenablement.





Ajoutez votre oignon émincé et l’ail aux calamars et faire les colorés.





Une fois que des sucs commencent à se former au fond de la casserole, rajouter votre vin rouge remuez pour tout décoller et laissez l’alcool s’évaporer.





Rajoutez votre sauce tomate, laissez à découvert pour que la sauce épaississe, puis couvrez et laissez mijoter durant 2h.





Servir avec un riz blanc



Au moment de passer à table, laissez décanter votre bouteille de vin rouge et dégustez.



Bon appétit