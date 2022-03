A table : boulettes de viande en sauce tomate et spaghetti al dente avec la petite cuisine de Marie

1/ mixez votre pain en fine chapelure et imbibé le de lait.

2/ dans un saladier, mélangez la chair à saucisse, le pain imbibé essoré, l’œuf entier et malaxez. Formez des boulettes avec la préparation et réservez dans une assiette.

3/ faites chauffez une casserole d’huile et pendant ce temps passez une à une vos boulettes dans la farine puis les œufs puis la chapelure. Recommencez l’opération pour toute les boulettes.

4/ une fois panées, faites frire vos boulettes dans l’huile chaude et une fois dorées réservez -les dans une assiette.

5/ Pour la sauce tomate, dans une grande poêle, faites chauffer de l’huile d’olive et faites revenir l’ail et l’oignon haché. Une fois dorés rajoutez le laurier, le double concentré et la sauce tomate avec 1 verre d’eau et portez à ébullition en remuant régulièrement. Laissez cuire 15 minutes en rajoutant régulièrement de l’eau.

6/ Ensuite, rajoutez vos boulettes dans la sauce et continuez la cuisson pendant 30 minutes en rajoutant de l’eau si votre sauce épaissie trop.

7/ A côté, faite cuire vos pâtes le temps indiqué sur le paquet. Une fois cuites, versez vos pâtes dans la sauce, placez par dessus les boulettes puis saupoudrez de parmesan.

C’est prêt.