A table : avocado toast avec la petite cuisine de Marie

Un délicieux avocado toast simple et peu calorique.



Ingrédients (2 personnes) :

- 2 pains muffins complets

- 2 carrés frais 0%

- 1 avocat

- 2 grandes tranches de saumon ou 4 petites

- 2 oeufs durs

- graines de chia

- huile d’olive sel et poivre

- mâche



Recette :

1/ faite griller un pain muffin anglais coupé en deux, attendez qu’il refroidisse puis tartinez de cream cheese.

2/ placez votre avocat coupé en lamelles et le saumon fumé sur le pain muffin.

3/ coupez des tranches d’œuf dur et placez.

4/ parsemé de sel, poivre, graines de chia et quelque goute d’huile d’olive.