A table : Wok de nouilles sautées aux légumes, champignons noirs et crevettes

Une recette simple, équilibrée et délicieuse ! À condition de respecter quelques proportions :1/2 de légumes, 1/4 protéine, 1/4 féculent.Alors attention quand vous vous servez1 paquet de nouilles chinoises aux œufs-1 sachet de légumes pour wok surgelés- 15/20 gambas, crevettes ou poulet- sauce soja (sucrée ou salée)- huile, sel et poivre1/ faite cuire les nouilles le temps indiqué sur le paquet2/ dans une poêle, faite revenir vos légumes dans un très léger filet d'huile (huile de sésame grillé pour moi)3/ quand vos légumes sont bien dorés, rajoutez vos gambas et continuez la cuisson cuisson avec la sauce soja (sucrée ou salée)4/ quand les nouilles sont cuites rajoutez-les dans la poële et rectifiez I'assaisonnement (sauce, sel et poivre)5/ servez encore chaud avec quelques graines de sesame.Bon appétit avec #Iapetitecuisinedemarie