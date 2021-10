A table : Velouté de potimarron à la crème de coco et au curry avec... la petite cuisine de Marie

Un velouté ultra crémeux au goût subtile de crème de coco. Pour plus de gourmandise j’y ajoute les toppings de mon choix. Ici : noisettes salées, parmesan et @granoladilaura sont de la partie 😋Ingrédients (4 personnes)1 potimarron assez gros1 oignon blanc ou jaune1 cube de bouillon de volaille1 grosse pincée de curry1 briquette de crème de cocoSel et poivreToppings : noisette, parmesan, @granoladilaura etcRecette :1/ lavez et coupez le potimarron sans l’éplucher.2/ placez le dans une marmite et faite le cuire dans de l’eau bouillante pendant 20 minutes avec l’oignon et le bouillon cube.3/ une fois cuit, vérifiez qu’il n’y ait pas trop d’eau (sinon ce sera très liquide) et rajoutez la crème, le curry, le sel et le poivre puis mixez jusqu’à une consistance très lisse.4/ servez encore chaud avec les différents toppings.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie