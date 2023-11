A table : Potimarron au Mont d'or rôti avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients pour 2 ou 3personnes

1 potimarron

1 Mont d'or (ou a défaut un camembert au lait cru)

Sel et poivre

Huile d'olive

Romarin

3cl de vin blanc

1 grosse gousse d'ail fendu

1 baguette ou pomme de terre grenailles ou charcuterie

- Coupez le haut du potimarron avant de le vider.- Assaisonnez le avec du sel et un filet d'huile d'olive avant de l'enfourner 30min (voir 45min pour un gros potimarron) à180°C.- Découpez en dés un Mont d'Or et placez-les cubes de fromage dans le potimarron.Ajoutez le vin blanc, l'ail et le romarin puis refermez et enfournez 15-20 min à 180°C.5/ Dégustez bien chaud avec du pain frais ou des pomme de terre grenailles et de la charcuterie. Accompagnez letout d'un verre de vin rouge.