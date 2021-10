A table : Penne au saumon fumé, crème citronnée à l’aneth avec la petite cuisine de Marie

1/ Commencer par cuire les pâtes et garder un verre d’eau de cuisson.

2/ Pendant ce temps, pendant 5 minutes environ, faire revenir dans un filet d’huile d’olive, l’oignon ciselé et l’ail finement haché. Ajouter ensuite la briquette de crème liquide, saler légèrement et poivrer

3/ A ébullition, ajouter le saumon fumé coupé en morceaux, du persil haché, de la ciboulette. Bien mélanger et arroser d’un filet de jus de citron.

4/ Enfin ajouter 100ml d’eau de cuisson et les pâtes cuites. Bien mélanger et servir aussitôt. Saupoudrer d’aneth séché et de poivre.

5/ dégustez encore chaud