A table : Mont d'Or rôti au four à l'ail et au vin blanc, brochettes de pommes de terre et viande des grisons avec la #lapetitecuisinedemarie

Marie-Estelle le Dimanche 4 Décembre 2022 à 08:22

Mont d'Or rôti au four à l'ail et au vin blanc, brochettes de pommes de terre et viande des grisons : c'est la recette proposée aujourd'hui par Marie-Estelle de "La petite cuisine de Marie" qui, tous les dimanches, publie sur CNI un plat de saison ou des gâteaux à savourer sans modération