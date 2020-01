A table : La Galette des rois au chocolat

Ingrédients pour une galette de 8 personnes :2 rouleaux de pâte à tarte feuilletée80 g de beurre90 g de chocolat noir80 g de sucre en poudre2 œufs entiers110 g de poudre d'amandejaune d’œuf pour la dorurePour la crème d'amande au chocolat. Faites fondre ensemble le beurre et le chocolat. Ajoutez le sucre, puis les œufs battus en omelette.Incorporez ensuite la poudre d’amande.Préchauffez votre four à 180°C.Dérouler la pâte sur la plaque du four en conservant la feuille de cuisson, la piquer de quelques trous.Versez la garniture sur un disque de pâte feuilletée en laissant 3 cm de bord libre tout autour. N'oubliez pas de placer votre fève à ce moment-làTrempez un pinceau dans un bol d'eau froide et badigeonnez-en le bord de la galette.Refermez avec le second disque en appuyant bien sur les bords.A l'aide d'un couteau, percez un petit trou au centre de la galette, et décorez le dessus comme bon vous semble. Badigeonnez ensuite de jaune d’œuf avec un pinceau.Enfournez pour 40 à 45 mn en général selon l’épaisseur de la pâte.Bon appétit !