A table : Figues farcies au fromage de chèvre, pignons et miel avec la petite cuisine de Marie

Ingrédients (2 personnes) :- 4 figues noires fraîches- 3 cuillères à soupe bien pleine de chèvre frais- des pignons de pin- 3 cuillères à café de miel- 1 pincée de piment d'Espelette- poivre- 1 filet d’huile d’olive- quelques brins de roquetteRecette :1/ Passez les figues sous l’eau froide et préchauffez le four à 200º.2/ Coupez les figues en 4 (en forme de croix), afin de les ouvrir sans séparer les quartiers.3/ Les déposer dans un plat allant au four.4/ Dans un bol, écrasez le chèvre frais puis poivrez.5/Garnissez les figues de chèvre frais à l’aide d’une cuillère à café et placez dessus des pignons non torréfiés.6/ Enfournez dans votre four pour 15/20 bonnes minutes.7/ A la sortie du four, versez le miel en filet sur chaque figue. Saupoudrez d'une pincée de piment d'Espellette. Servir sans attendre avec quelques brins de roquettes.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie