- 60 g de comté- sel fin- Poivre- 2 briques de crème fraîche-1 noix de beurre- 6 saucisses de diot ou perugine- 5 blancs de poireaux- 200 g de crozets1 - Émincez les poireaux, faites fondre une noix de beurre dans une grande poêle et placez les poireaux à l'intérieur avec un petit peu d'eau. Couvrir et laisser cuire à feu doux.2 - Remplir une casserole d'eau avec du sel, porter à ébullition et lancez les crozets à l'intérieur pendant 13min. Égouttez et réservez.3 - Allumez le four à 200°, placez les saucisses sur une plaque, séparez-les et piquez les avec une fourchette et enfournez jusqu'à ce qu'elles soient dorées.4 - (Pendant ce temps) Une fois que vos poireaux sont fondants, rajoutez 2 briques de crème fraîche, du sel, du poivre et laissez réduire.5 - Une fois que la fondue de poireaux est réalisée. Versez les crozets et les poireaux à la crème dans un saladier et mélangez. Vous pouvez rectifier le sel et le poivre à ce moment-là.6 - Dans le saladier, versez du comté râpé et remuez à nouveau.7 - Une fois que les Perugine sont cuites, les sortir du four et les couper en petits morceaux, puis les mélanger dans le saladier avec le reste de la préparation. Gardez quelques saucisses pour la déco.8 - Placez la préparation dans un plat allant au four, parsemez de comté pour que ce soit gratiné, posez la saucisse sur le dessus et enfournez une dizaine de de minutes.C'est prêt.Bon appétit avec