A table : Corsican Carbonara avec la petite cuisine de Marie

Ingrédients pour 2 personnes

3 tranches épaisses (5mm) de bulagna

3 œufs entiers

3 jaunes d’œufs

1/2 fromage de brebis « u boziu »

400g de linguine

Sel et poivre



Préparation

Coupez vos tranches en lardons et les faire cuire à feu moyen/doux pour que le gras fonde et que les lardons deviennent croustillants. Réservez.





Faites bouillir un grand volume d’eau salée et faire cuire les pâtes le temps indiqué sur le paquet.





Pendant ce temps, battez dans un grand récipient les 3 œufs et les 3 jaunes. Poivrez. Puis râpez la moitié du fromage, versez les 3/4 dans les œufs et remuez.





Une fois les pâtes cuites, gardez 3 cuillères d’eau de cuisson et égouttez les pâtes.





Versez-les dans le mélange oeuf/fromage et remuez énergiquement.





Si le mélange n’est pas assez liquide, versez l’eau de cuisson et remuez.





Versez les lardons et remuez. Puis placez le reste du fromage et servez.





Bon appétit #lapetitecuisinedemarie