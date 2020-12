A table : Coquillettes truffées gratinées au parmesan avec… La petite cuisine de Marie

Ingrédients

Pour 2 personnes

- 200g de coquillettes

- 1 belle truffe

- 1 briquette de crème fraîche

- sel et poivre

- gruyère

- une belle pointe de parmesan



Préparation

Faites cuire vos coquillette la moitié du temps indiqué et égouttez-les





Dans vos coquillettes, versez la crème fraîche, le gruyère, le sel et le poivre puis râpez une truffe fraîche et remuez.





Laissez infuser pendant 15minutes





Préchauffez votre four à 180° et pendant ce temps versez vos pâtes dans un plat à gratin.





Râpez du parmesan.





Placez le plat au four pour une dizaine de minutes.





Une fois gratiné, dégustez.



Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie