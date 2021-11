A table : Butternuts farcis avec la petite cuisine de Marie

L’automne dans notre assiette avec ces butternuts farcis champignon, mozzarella et tomme @fromagerieottavi on gratine légèrement avec des pétales @granoladilaura et on déguste.Ingrédients (2 personnes) :- 1 butternut- 4 champignons de Paris- 250g de mozza- de la tomme et du pamesan rapé- 1 gousse d’ail- 1 oignon- 1 poignée de noix- sel poivre, persil et huile d’olive- chapelure au thym @granoladilaura