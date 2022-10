A morte in Corsica : usi è cridenze

- Oghje, i giovani anu messu da cantu st’usi è riti anticogni ma à spessu si pò leghje nant’à e rete suciale « post » chì annunzianu a morte d’un certu tale cù parullucce d’affezzione. L’impettu di a sucetà di cunsumu hà mutatu i riti. Certe persone trasmettenu di manera cullettiva, preghere cum’è quella di « l’ochju » via e rete, d’astri segnanu u focu, via WhatsApp.. ùn sò più quelli riti o manere di fà di mammone ma sò sempre quì ancu si a trasmissione si face attraversu à u screnu. Campemu u prisente è pudemu ancu dì chì e rete suciale sò un novu modu di passazione !

- Sò parechje e sucetà induve a morte hè un ritu, quellu di u passagiu trà dui mondi : quellu di i vivi, quellu di i Morti. Stu passagiu trà sti dui mondi hè cudificatu assai in Corsica è si traduce attraversu diversi riti. Sacru è prufanu sò vicinu assai, si diceria quasì una doppia religione. Un sincretisimu induve a religione catolica cù a so duttrina è e pratiche di i gruppi di persone venenu mischjati. U cultu di i Morti traduce un cuntrastu cù i morti chì si face attraversu riti prisenti nant’à tuttu u nostru territoriu. Stu cultu hè dinù una parolla adirrizzata à l’antenati, è u statutu d’antenatu hè impurtante assai ind’è noi. I ciculi di a nascità, di a vita è di a morte ùn si misculieghjanu micca, è a primura serà di compie un ciculu ; per un dettu : u maritu d’una donna incinta ùn pò purtà una cascia chì purteria a repetizione di a morte.- Pè i Santi, ùn si sorte di notte trà u 1mu è u 2 di nuvembre chì hè u spaziu di i morti, da ùn cunfonde cù a Sant’Andria, quella notte i morti piglianu pusessu di u so spaziu intimu. In certi lochi, si lascia un piattu cù robba à manghjà nant’à u tavulinu, ma attenti ùn si lascia nè cultelli nè furcine chì u ferru pò ferisce i morti ! Pè d’altri, si mette un numeru sparu di candele nant’à e tombe. U Caracolu, hè u ballu di i morti, e donne girivoltanu ingiru à u mortu prusternendu si.- I primi interdetti di a Chjesa catolica toccanu di più e donne. Ramintemu ci quelle donne chì si strappavanu i capelli, sgriffiendu si a faccia o chì vuceravanu. Certe custituzione di veschi anu pruibitu ste pratiche dette pagane. « un peuple qui ne respecte pas les codes religieux surtout les femmes » disse un vescu. Pruibì, era u mezu di cuntrullà u territoriu religiosu. Cusì sò spariti una mansa di riti.- Ùn s’hè micca persu tuttu, ma i riti anu pigliatu forme nove, per esempiu u « pranzu funebru » ùn si face più sott’à a so forma iniziale, ma pè un mortu si facenu sempre i ripasti in famiglia da adunisce si. Simu parechji ancu oghje à rientre si ne in casa dopu à un interru senza piantà indocu, si rispettanu i ciculi. A visita ch’è no puderiamu fà dopu à un interru seria risicà un doppiu interru. Sta nuzione hè prisente assai in u cultu di i morti, ci vole sempre à taglià u ciculu. In certi lochi, lascià u piattu cù robba à manghjà si face sempre è pè u 1mu di nuvembre si spalanca una finestra chì l’anime possinu vultà in casa soia.