A mob’ di Bastelica, un tour de Corse à mobylette au profit d’Inseme

L’initiative est partie de l’association des habitants du village de Bastelica. Parmi ses membres, des passionnés de mobylette se sont lancés au départ un défi un peu fou de ressortir les vieilles motos des caves et garages pour faire une « virée » comme l’explique Marco De Susini. « Au départ on réfléchissait juste à faire un petit parcours et finalement on a tenté le tour de Corse. Un habitant du village avait eu, il y a quelques années, un enfant malade et avait été aidé par l’association Inseme. Nous avons donc eu l’idée de profiter de ce périple pour récolter des fonds pour cette association ».C’est ainsi qu’une vingtaine d’habitants de Bastelica ont enfourché leurs mobylettes afin de sillonner le littoral corse. L’équipe est multigénérationnelle avec le plus jeune de 34 ans et le plus âgé de 68 ans. Deux mécaniciens sont du voyage afin de veiller au bon fonctionnement des engins puisque certains datent de 1960.Partis samedi dernier de Bastelica, ils ont pu compter sur l’aide financière et technique des socioprofessionnels du village, mais aussi sur leurs réseaux d’amis à travers toute la Corse afin de récolter un maximum de fonds. Pour l’instant, si la fine équipe ne souhaite pas dévoiler le montant récolté, ils admettent volontiers avoir été agréablement surpris de l’engouement et de l’investissement des personnes rencontrées puisqu’à mi-chemin, les dons dépassent leurs espérances de départ.Pendant leur tour, les « bikers » de Bastelica ont fait des haltes à Porto-Vecchio, Bastia, Saint-Florent, Murato, ce mercredi, puis se rendront à L'île Rousse, avant de faire étape à Cargèse et à Ajaccio pour finir par une belle fête dans leur village samedi prochain. Un moment de convivialité auxquels sont conviées toutes les personnes rencontrées lors de leur tour de Corse afin de dévoiler la somme qui sera reversée à l’association Inseme.