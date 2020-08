"A la recherche des Stuart de Corse" vendredi sur France 3 Via Stella

C’est de cette photo du doux sépia passé trouvée dans un tiroir de la maison que part ce film. On y voit ma famille Stuart et Parsi prise sur les hauteurs de Castifao, notre village en Corse.

Il y mon grand oncle, Théophile Stuart et son fameux canotier, ma grande tante Eugénie, leurs deux fils aux boucles blondes, Jacques et Henri cousins germains de mon père, à leurs côtés en costume de petit marin.

Je suis toujours restée rêveuse devant cette photo…

Et remontent soudain à ma mémoire, les histoires que nous racontait mon père. Celle la plus fascinante de cette aventureuse journaliste anglaise, Edith Southwell, qui arriva en 1930 dans notre village Castifao intriguée par la présence de ce nom Stuart dans ce lieu isolé.

Toujours sur les traces de mes racines corses, j’ai essayé de construire un film à hypothèses, un film qui va nous

emmener à partir de cette photo de famille, dans un voyage à travers les mers et les frontières européennes.