A l’occasion d’une course sur le continent, Léa et Petru souhaitent démocratiser la "Spartan Race" en Corse

Afin de cimenter ce projet, le binôme a décidé de s’aligner sur une course organisée le 13 mai prochain à Carcassonne, dans le sud de la France. Sur place, pour la toute première Spartan Race de Lea Retali, les deux sportifs devraient faire face à plusieurs milliers de compétiteurs. « On est inscrits individuellement, mais l’idée, c’est de finir ensemble », se projette Petru Mamberti. « Je l’accompagne en tant qu’entraîneur, donc je vais pouvoir lui donner des conseils, et lui faire partager mon expérience. »



Pour affronter les 10 kilomètres de Carcassonne, qui seront ponctués d’obstacles en tout genre, la jeune Corse s’entraîne déjà rigoureusement depuis plusieurs années, sous l’oeil attentif de son entraîneur. Elle décrit : « On a des séances spécifiques trois fois par semaine. Pour l’endurance, on part courir en montagne, et sinon, on fait de la musculation en salle. » Et même si ce défi doit faire office de coup d’essai, Lea Retali, ambitieuse, espère réaliser un gros résultat. « Les dix premières places sont qualificatives pour les championnats d’Europe, qui se passeront cette année en Espagne. Comme je suis très compétitive, je me suis fixé cet objectif. »



D’ici là, les séances vont s’intensifier, notamment pour peaufiner les qualités d’endurance. Mais pour préparer au mieux l’échéance, Lea Retali et Petru Mamberti espèrent également attirer l’attention d’un sponsor, qui pourrait couvrir le déplacement et les frais d’inscription. « Forcément, c’est mieux si c'est une entreprise du domaine sportif, mais sinon, on prend tout ! »