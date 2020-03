A l’heure du confinement, le Conservatoire Henri Tomasi lance un appel à la créativité 2.0

- créer une chorégraphie

- chez soi, dans le respect des mesures mises en œuvre !

- la poster dans votre story Instagram ou la publier sur Facebook avec :

1) les deux hashtags #confinementdancechallenge et #cunservatoriucorsica 2) la mention @conservatoirecorse (Instagram) ou « Conservatoire Henri Tomasi »

(Facebook)

Vanessa De Peretti, professeur de danse du Conservatoire à Ajaccio et à Bastia qui a lancé à ses élèves le #confinementdancechallenge !Maureen Ballo, Paula-Maria De Peretti, Carla-Maria Benedetti, Cyrielle Cucchi, Céline Legrand- Delattre, Laetitia, Francesca Paoli, Lisa Casanova et Laura Desideri se sont pris au jeu sur une musique originale de musiciens et professeurs du Conservatoire : Lionel Nicolay, Adrien Ledoux, Raphaël Pierre et Hervé Bonacoscia. Vous pouvez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux du Conservatoire :- Facebook : Conservatoire Henri Tomasi - Instagram : @conservatoirecorseLe #confinementdancechallenge est ouvert à tous !Danseurs et non-danseurs, vous aussi laissez libre court à votre imagination et participer au challenge !C’est simple :Votre vidéo sera alors partagée sur les réseaux sociaux du Conservatoire, soyez créatifs ! A lotta 2.0 contr’à u #covid_19 da u Cunservatoriu Henri Tomasi !#balluincorsica #balluincasa #confinementdancechallenge #covid_19 #cunservatoriucorsica