À l’heure de la rentrée scolaire, l’Exécutif de Corse fait le point sur les grands chantiers

Si les murs de la cité scolaire Fesch pouvaient parler, ils raconteraient l’histoire de dizaines de générations de Corses qui ont fréquenté ses bancs. Il faut dire que le bâtiment, installé en plein centre-ville, est une véritable institution ajaccienne qui accueille aujourd’hui 750 lycéens et 550 collégiens dans son bâtiment historique datant de 1936. C’est cet établissement placé sous la devise « science et conscience » que le président de l’Exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a choisi de visiter ce mardi matin, à l’occasion de la rentrée scolaire.

L’occasion pour lui de rappeler que « depuis son arrivée aux responsabilités, le conseil exécutif a fait de l’éducation l’une des priorités de son action » avec un budget global annuel près de 140 millions d’euros qui lui est dévolu. « Le poste de l’éducation et de l’enseignement de façon générale aussi bien en fonctionnement qu’en investissements est pour nous une priorité absolue a fortiori dans le contexte économique et sociétal que l’on connaît. C’est un effort qui ne s’est jamais démenti depuis décembre 2015, au contraire il est renforcé, y compris dans des circonstances budgétaires qui peuvent être difficiles », a-t-il souligné.



Dans ce droit fil, la Collectivité de Corse entreprend de grands chantiers en matière d’adaptation permanente des établissements aux capacités d’accueil, d’aménagements nécessités par l’ouverture de nouvelles sections de formation ou les évolutions pédagogiques, de construction ou de rénovation des équipements sportifs, de suivi de l’évolution constante des technologies et des modes de fonctionnement, ou encore de mise en conformité des infrastructures et des matériels aux nouvelles normes. Dans le cadre de ce dernier point, un projet emblématique est mis en œuvre depuis 2022. « Nous sommes en train de déployer un plan d’accessibilité à l’échelle de tous les établissements de Corse pour un montant de 8,5 millions d’euros », indique le président de l’Exécutif. Si ce programme sera « décliné successivement dans les plus grands établissements scolaires puis de manière équilibrée dans les différents territoires de la Corse », il a déjà trouvé une illustration concrète au sein du collège Fesch. « Un ascenseur permettra aux élèves à mobilité réduite de pouvoir suivre les cours dans des conditions satisfaisantes », se réjouit Gilles Simeoni en reprenant :

« Il y avait ici aussi un enjeu architectural, car la cité scolaire Fesch et classée et que l’ascenseur a été construit en respectant les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, y compris dans la couleur ».



Des chantiers importants

Au cours de sa visite de l’établissement, le président de l’Exécutif a également pu constater deux autres chantiers importants sont en route sein de l’établissement : la rénovation des toitures et l’évolution de la chaufferie, pour un budget total de 1,6 million d’euros.



Sept grands chantiers seront par ailleurs engagés au cours de cette nouvelle année scolaire : la création d’une nouvelle infrastructure sportive polyvalente au collège Jacques de Rocca Serra de Levie, la restructuration et la rénovation énergétique de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) d’Ajaccio ; la rénovation énergétique du Campus Agri’Corsica U Rizzanesi de Sartène ; la rénovation énergétique du lycée Giocante de Casabianca de Bastia; la réhabilitation de locaux pédagogiques et rénovation de l’internat pour la section arts plastiques du lycée Clémenceau de Sartène ; la création d’un bâtiment de transformation sur le site du Campus Corsic’Agri de Borgo-Marana ; la réhabilitation et la modernisation du lycée maritime et aquacole de Bastia.