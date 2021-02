A l'Université de Corse, la licence arts du spectacle rencontre un franc succès

Depuis 2019, les jeunes corses qui se destinent à travailler dans les arts du spectacles ont leur licence. Sur une durée de 3 ans, les professeurs proposent aux étudiants de découvrir et se former aux métiers du théâtre, de la musique, de la danse mais aussi de la scénographie, de la mise en scène et de l'écriture chorégraphique. Certains cours sont mêmes mis en commun avec ceux des filières des arts plastiques et des arts appliqués.



"Contrairement à la licence qui existait avant, on axe cette formation sur la transversalité entre les arts, on est plus sur des mises en place de projets culturels, une formation qui était plus théoriques et généraliste, on passe vraiment dans la pratique", explique Jean-Pierre Giudicelli, responsable pédagogique de la licence art du spectacle. Ainsi, la licence a signé de nombreuses conventions avec des acteurs culturels de l'île. "Nos élèves font des actions avec le conservatoire de musique, de danse et de théâtre de la Corse, nous travaillons aussi avec la compagnie Art Moove, avec le centre culturel universitaire, l'Aria à Olmicapella et il arrive que nous collaborions avec des festivals comme Creazione", lance Davia Benedetti, professeur de danse dans la filière.



Avec la Covid-19, la pratique a cependant été plus compliquée, puisque tous les cours se sont déroulés en distanciel et en visio. "On a surtout fait un travail à la table, au niveau du décryptage du texte, des rythmes... mais c'est vrai qu'il manquait la notion de jeu dans l'espace", regrette Jean-Pierre Giudicelli. Les stages d'un mois en avril, sont eux aussi passés à la trappe mais les élèves ont travaillé en autonomie la mise en scène et la scénographie.