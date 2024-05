A l’Ultimu, un nouveau concept de trail le samedi 25 mai à Corte

Mathéa Mollies est la présidente de l’association organisatrice de l’événement. Elle est inscrite en 3e année de BUT Technique de Commercialisation. Passionnée de course en montagne, tout comme Laetitia Sbaiz et Chloë Montignac, également étudiantes en 3e année de Tech de Co à l’IUT de Corte, elles se sont lancées dans ce pari fou de faire découvrir un nouveau genre de course en montagne avec ce qu’elles ont baptisé A l’Ultimu. De quoi s’agit-il exactement ? « La course fait au total 77 kilomètres divisés en 14 boucles de 5,5 km, pour un dénivelé positif de 340 mètres. Mais pour avoir le droit de prendre le départ de la deuxième boucle, il faut terminer la première en moins de 52 minutes. Les coureurs arrivés dans les temps sont amenés à se relancer sur la boucle tandis que les autres seront éliminés. Les départs auront lieu uniquement à la fin de ces 52 minutes, les coureurs devront attendre le temps écoulé pour de nouveau faire le parcours. Aucun départ anticipé n’est autorisé », a expliqué Mathéa Mollies.



Les coureurs ont rendez-vous dès 6 heures ce samedi 25 mai sur l’esplanade du parking Tuffelli tandis que le départ est prévu à 8 heures. Les athlètes grimperont vers a cabana di u ciocciu via l’arche pour revenir par le ruisseau de Figaghjola, A Madunina et direction Corte par le sentier de la vallée du Tavignanu. Les inscriptions sont reçues depuis quelques jours déjà sur le site www.sportimers.com. Une course où Noël Giordano fait figure de grand favori.



En parallèle de cette épreuve sportive, les organisatrices ont prévu diverses animations sur l’esplanade du parking Tuffelli où sera installé un « village » dès 10 heures. « En effet, un spot d’animations sera proposé au public ainsi qu’aux familles des coureurs avec des stands de nourriture ainsi que des jeux pour les enfants. À 20 heures aura lieu la remise des médailles suivie d’un concert dès 21 heures.

Comme pour les différentes épreuves du Restonica Trail, les départs et arrivées de cette manifestation sportive se feront depuis le cours Paoli, « de manière à créer une animation et d’attirer un maximum de personnes en centre-ville ».