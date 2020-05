A bibliuteca universitaria, un puntellu di a riescita studientina à l’Università di Corsica

Messa in ballu in u 2016, cerca tandu a cellula « furmazione di i praticanti » di a « BU » di Corti, cuurdunata da Patricia Garnier è da Simone Moreau, à scustruisce e raprisentazione false, certi metudi di ricerca è di fà ch’ellu ùn sia u publicu troppu cundiziunatu da certi arnesi cum’è l’Inter- net, chì hè vistu à spessu cum’è una matrice di l’infurmazione. Tandu, cerca a metudulugia pru- posta da a squadra di a bibliuteca universitaria à certificà e sorze da ch’elli capiscanu i praticanti ciò chì face propiu a qualità di un travagliu di ricerca.



Da stu puntu di vista, sò parechji i publichi ricercati è vanu da i liceani à i dutturanti, passendu puru per l’insignanti. Ci vole à crede ch’elli si caccianu i frutti da sta strategia : in cinque anni, hà dup- piatu u numeru di i praticanti furmati, chì hè passatu da 543 in u 2014 à più di un millaiu in u 2019. In u frattempu, hè statu multiplicatu via quattru u numeru di l’ore di furmazione à a bibliuteca di Corti. Per via di sta dinamica, vede digià più luntanu a direzzione di a « BU » : « Travagliemu digià cun certi licei è, à longu andà, a nostra ambizione hè di prupone ste furmazione à tutti i liceani isulani da ch’elli sappiinu e pratiche bone è ch’elli appiinu una prima sperienza à l’Università di Corsica, face sapè Theodora Balmon. Permettenu digià certi dispusitivi à i praticanti di furmà si di ma- nera autunuma nant’à u situ di a « BU » è avemu da rinfurzà li per allargà u nostru publicu. Chì per via di st’azzione di furmazione, si tratta nanzituttu di mette in ballu un veru prugettu citadinu d’educazione digitale ».

Ghjè a vetrina di a ducumentazione à l’Università di Corsica. Cù più di 100 000 libri, ghjurnali, ri- viste, ducumenti in accessu liberu frà i so muri è circa 400 000 riferenze dispunibule in linea, biso- gna à ricunnosce ch’ella hè diventata a bibliuteca universitaria un attore di prima trinca di l’infur- mazione. Nant’à u campus Grimaldi, in Corti, in i so scagni muderni inaugurati à a rientrata di u 2015, stesa nant’à più di 4500 m2 scumpartuti in giru à cinque spazii tematichi nant’à tutte e disci- pline insignate in Corti, s’hè imposta a « BU » cum’è un locu di primura inde u parcorsu di i stu- dienti chì facenu a so furmazione à l’Università di Corsica. Sò d’altronde sempre di più numerosi à ghjuvà si di stu spaziu di travagliu : s’ella cuntava a « BU » in giru à 80 000 entrate in u 2014, sò più di 135 000 i studienti chì anu francatu e so porte in u 2018. U risultatu : sò oramai più di 15 000 im- presti ch’ella face a « BU » tutti l’anni, vale à dì una crescita di 30 % sti trè anni scorsi.E ricerche in linea nant’à u situ di a bibliuteca universitaria anu seguitatu, dinù elle, sta dinamica. Trà u 2015 è u 2018, hè crisciutu di 44 % u numeru di cunsultazione, passendu da 121 000 ricerche à più di 176 000. E ragione di stu successu ? À sente a squadra di a « BU », sò da ricercà nanzituttu inde l’ecchippamenti muderni assai pruposte inde stu spaziu. In fatti, hà permessu u traslocu di a « BU » inde u bastimentu Desanti nant’à u campus Grimaldi ch’ella si buschi a bibliuteca infrastrut- ture è arnesi di l’ultima tecnulugia : cabine insunurizate è cunnettate, tavuloni tattili, spazii di tra- vagliu participativu è sale di furmazione ecchippate, chì li permettenu di avè l’ambizione nova d’una « smart BU ». Hà dinù messu in ballu a bibliuteca assai azzione culturale è evenimenti à disti- nazione di parechji publichi, studienti, liceani è puru al di là. Da adattà si megliu à e custrette è à u sparti tempu di i studienti, sti pochi anni hà dinù allargatu assai a bibliuteca universitaria i so urarii d’apertura è si trova oghje ghjornu inde a norma di e « BU » europee, buschendu si ancu u labellu « NoctamBU » pocu fà.« U nostru scopu hè di fà ch’ella sia propiu a bibliuteca universitaria un attore di a riescita studientina, spieca Theodora Balmon, a direttrice di a « BU » di l’Università di Corsica. Hè per quessa ch’ella trapassa a nostra missione a messa à dispusizione di un livellu altu di ducumentazione, per andà à pocu à pocu ver’di un accumpagnamentu sempre di più strettu di i publichi ch’è no ac- cuglimu ». Ghjustu à puntu, serà per quessa ch’ella hà travagliatu assai a bibliuteca universitaria di Corti in giru à a furmazione di i so praticanti : da parechji anni, prupone un accumpagnamentu specificu per « amparà à cercà ». U scopu ùn hè solu di amparà à cunsultà i libri o à ghjuvà si di l’arnesi numerichi. Và assai di più luntantu a so ambizione. Si tratta di dà li l’attrazzi per sfruttà l’in- furmazione à dispusizione di tutt’ognunu in giru à a « BU », da u livellu « Bascigliè - 3 ». « Sò state cuncipite isse furmazione cum’è un’educazione à l’infurmazione, rileva Patrica Garnier, in carica di a furmazione di i praticanti à a « BU » di l’Università di Corsica. À i tempi di i fake news, di a cumuni- cazione è di l’infurmazione chì evulueghja à ogni stonda, u fattu di furmà à a ricerca è à e bone pra- tiche ducumentarie hè diventatu propiu un inghjocu »