À Vico, les gendarmes célèbrent leur patronne, sainte Geneviève

Le mercredi 29 novembre, les gendarmes de Corse-du-Sud se sont réunis à Vico pour rendre hommage à leur sainte patronne. Le cardinal François Bustillo a célébré la messe, entouré de l'aumônier militaire François Verdier et du père Charles Eko Nkoa. La cérémonie a rassemblé une assistance nombreuse, alliant fidèles civils et militaires.

Le général Jean-Luc Villeminey, commandant de la région de gendarmerie de Corse et du groupement de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud, le colonel Lacoste, le chef d'escadron Revel, Nicolas Septe, procureur de la République d'Ajaccio ainsi que de Amaury de Saint-Quentin, préfet de Corse et Corse-du-Sud ont assisté à la célébration. François Colonna, maire de Vico, et des associations d'anciens combattants ont également pris part à cette journée.