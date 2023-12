A Vico, les enfants de la Scola di Cantu di i Dui Sorri égaient les résidents de l’EHPAD

Chaque semaine, A Casa di u Benistà ouvre ses portes à quarante enfants de la Scola di Cantu di i Dui Sorri pour quatre heures d'activités enrichissantes. Au sein de la chapelle de la maison de retraite, des cours de chant et de guitare sont dispensés par Fabrice Massiani, chanteur et guitariste du groupe Primavera, offrant un moment privilégié tant pour les enfants que pour les résidents.



L'école de chant, née en 2019 pour répondre à une demande croissante, est devenue un succès malgré les défis imposés par la pandémie. Fabrice Massiani, impliqué dans la scène musicale locale, partage son savoir avec les enfants, les familiarisant avec les techniques vocales, le rythme, et la pratique de la guitare. "Moi j’ai toujours aimé ça, la musique et les enfants c’est mon public préféré. Je savais que ça allait fonctionner mais pas autant...je ne m’y attendais pas," exprime-t-il.



Chaque jeudi à 16h30, les enfants investissent la maison de retraite, créant un rendez-vous hebdomadaire attendu autant par les résidents que par les enfants. Pour les aînés, ces rencontres apportent une bouffée d'air frais, un moment animé qui égaye leur quotidien. Marie-Hélène, salariée de la structure, souligne : "Pour nous aussi, qui travaillons ici, ça nous fait du bien. Ça chante, ça court, ça discute... Il y a les parents aussi qu’on rencontre, ça devient presque familial."



Du lien intergénérationnel

L'initiative n'est pas seulement bénéfique pour les résidents, mais elle renforce également le lien intergénérationnel. Fabrice Massiani souligne l'importance de ne pas mettre de côté les anciens et se réjouit de voir les enfants interagir naturellement avec les pensionnaires. "Quand on m’a proposé de venir faire les cours ici, ça me paraissait logique et nécessaire pour inculquer aux enfants l’importance de ne pas mettre de côtés nos anciens," explique-t-il.

Les enfants, habitués des lieux depuis septembre, ont établi un véritable lien avec les résidents. Ces moments privilégiés contribuent également à renforcer la pratique du Corse, notamment pendant les cours de guitare. Les enfants, enthousiastes et curieux, progressent rapidement et participent activement aux activités. Pour Ghjuvan-Matteu et Ghjuvan-Battista, le chant Corse à l'école de chant complète leur apprentissage à l'école et à la maison, renforçant leurs compétences linguistiques.



L'enseignement de Fabrice Massiani dépasse les simples leçons de chant et de guitare. Il transmet sa passion, partage ses connaissances, et crée un lien authentique avec ses jeunes élèves. Pour les enfants, ces moments sont l'occasion de s'investir, de progresser, et même de se produire en concert lors d'événements locaux. Leur professeur rêve d'enregistrer un album et d'organiser des premières parties de concerts dans la région.



En attendant, les enfants continuent d'égayer les scènes locales, apportant joie et enthousiasme aux résidents et créant une harmonie intergénérationnelle unique. Le 21 décembre, ils se produiront en concert à la Casa Di u Benistà, offrant un spectacle qui promet de ravir aussi bien les plus jeunes que les aînés.