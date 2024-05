A Vico, le Judo à l'honneur

Le jeudi 16 mai, le Judo Club Sakura Vico et la commune de Vico ont eu l'honneur d'accueillir Cécile Grasso-Nowak, championne olympique. Lors de sa visite, elle a partagé son parcours et ses conseils avec les jeunes judokas du club. L’événement s’est également étendu à l’école de Sagone, où Cécile Grasso-Nowak a échangé avec les élèves. Christophe Bonhomme, entraîneur du Judo Club Sakura, a assuré la coordination de cette rencontre, qui a profondément inspiré les jeunes sportifs.



Dans la continuité de cette dynamique, le dimanche 19 mai, le Judo Club Sakura Vico a accueilli le club de Cauro pour une journée dédiée au judo. Dominique Beovardi, double champion du monde de duo système en jiu-jitsu et entraîneur du club de Cauro, a dirigé les activités. La matinée a débuté par des séances de judo intenses, suivies d’un barbecue convivial auquel ont participé des personnalités locales telles que François Colonna, maire de Vico, Jean Pierre Fondeville, premier adjoint, et Louis Cianelli, adjoint.



L'après-midi a été marquée par un cours de self-défense réservé aux femmes, dirigé par Dominique Beovardi. L’événement a également inclus des activités pour les enfants et les hommes présents, rendant la journée inclusive et enrichissante pour tous les participants.