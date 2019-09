A Table : Tarte aux figues à la crème d'amande

Ingrédients



• 200 g farine de blé



• 80 g sucre glace



• 25 g poudre d'amandes



• 120 g beurre demi sel



• 1 oeuf entier



• 50 g beurre



• 50 g sucre en poudre



• 50 g poudre d'amandes



• 40 g oeuf soit environ un oeuf



• 10 g farine



• 2 g rhum



• 1 c. à café extrait de vanille liquide



• 300 g figues



• 2 c. à soupe miel











Préparation de la pâte sucrée



Mélangez la farine, le sucre glace et la poudre d’amandes, puis ajoutez-y le beurre bien froid. Une fois que le mélange sera sablé finement, ajoutez votre oeuf. Réservez au frais pendant 1 heure environ afin que la pâte devienne dure, en ayant pris soin de former une boule et de l’emballer dans du cellophane.



Préparation de la crème d'amandes



Votre beurre en pommade doit être battu avec le sucre. Ajoutez ensuite la poudre d’amandes, l’oeuf battu, et faites monter un peu le mélange afin qu’il prenne du volume. Incorporez la farine, puis enfin le rhum et l’extrait de vanille (quelques gouttes)







Etaler la pâte et la garnir de crème d’amande.



Ajouter les figues en les enfonçant légèrement dans la crème. Parsemer de petits copeaux de beurre.



Mettre au four pendant 30 min. jusqu’à ce que la crème d’amande soit dorée.