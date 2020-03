A Table : La quiche aux morilles

Ingrédients

1 Rouleau de pâte feuilletée rectangulaire 30 g Morilles séchées 2 Échalotes 25 gcBeurre 30 cl Crème fleurette 2 c. à soupe Ciboulette ciselée 4 Oeufs + 2 jaunes Noix de muscade Sel et poivre





Réhydrater les morilles. Rincez-les pour éliminer toute trace de sable et épongez-les. Pelez et ciselez les échalotes. Déroulez la pâte feuilletée et garnissez un plat. Piquez le fond à la fourchette. Réservez au frais. Préchauffez le four à 200 °C . Faites fondre le beurre dans une cocotte sur feu vif, ajoutez les échalotes et faites-les légèrement blondir. Ajouter les morilles, mélangez et laisser l’eau s’évaporer. Ajoutez 10 cl de crème, salez et poivrez. Laissez cuire à petits bouillons pendant 5 min, réservez. Fouettez les oeufs entiers et les jaunes. Ajoutez le reste de crème liquide, la ciboulette, une ou deux pincées de noix de muscade, du sel et du poivre. Disposez les morilles à la crème sur le fond de pâte. Versez dessus l’appareil oeufs-crème. Enfournez et faites cuire 35 à 40 min.​Bon appétit