A Table : L’omelette au brocciu frais de brebis avec... la Petite Cuisine de Marie

Elle était juste parfaite à mes yeux, une omelette bien cuite et un fromage fondant juste chaud et relevé de quelques herbes aromatiques, de sel, de poivre du moulin et d’un filet d’huile d’olive.



Si vous souhaitez réaliser la recette c’est très simple.



Ingrédients :

- 8 oeufs

- 1 brocciu frais

- 1 filet d’huile d’olive

- quelques feuilles de basilic

- sel et poivre



1/ battre les œufs en omelette dans un saladier.

2/ mettre une poêle à chauffer avec de l’huile.

3/ dans un autre saladier préparez le brocciu : écrasez le avec une fourchette puis ajoutez le sel, le poivre, l’huile d’olive et le basilic (ou menthe)

4/ dans la poêle chaude, faite votre omelette, une fois cuite retournez là pour faire cuire l’autre côté et à ce moment là, versez votre brocciu au milieu et pliez l’omelette.

5/ couvrez la et baissez le feu très doux, laissez cuire le chausson 5 minutes de chaque côté pour permettre au fromage de chauffer lentement sans que l’omelette cuise de trop.

6/ servez encore chaud avec une salade verte.



Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie