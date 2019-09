A Table :  filet mignon de porc au miel et à la Pietra

Temps de préparation : 20 minutes (+12h de repos)Temps de cuisson : 1 heureTemps total : 1h20 (+12h de repos)





Le mot du cuisinier

"Une recette particulièrement appréciée par les amateurs de saveurs sucrées-salées."







Ingrédients

500 g de filet mignon de porc

2 verres de bière Pietra

4 CS de miel de la châtaigneraie (ou à défaut de maquis d'été)

3 gros oignons

1 gousse d'ail

2 CS d'huile d'olive corse

Sel, Poivre







Instructions

Faites mariner le mignon de porc dans un mélange composé de 2 cuillerées à soupe de miel de la châtaigneraie, d’un verre de bière Pietra et d’un verre d’eau pendant 12 heures.

Pelez et émincez les oignons. Pelez et pilez la gousse d’ail.

Dans une cocotte, versez l’huile et, une fois chaude, faites-y revenir les oignons à feu moyen puis l’ail pilé.

Ajoutez le filet de porc et faites le dorer. Pour éviter de « carboniser » les oignons vous pouvez les retirer pendant cette opération, vous les rajouterez une fois le mignon doré ainsi que le miel et la bière Pietra restants.

Laissez épaissir et légèrement caraméliser puis couvrez d’eau. Salez et poivrez selon votre goût et laissez cuire 45 minutes.Vous pouvez également y ajouter une pincée de piment, si vous aimez les plats plus épicés.

Servez accompagné de tagliatelles ou d’un mélange de riz blanc et de riz sauvage de préférence.

Bon appétit