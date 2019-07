A Suareddesa 2019 : Les inscription pour la course sont ouvertes

Le parcours de la Course des As se déroule dans un superbe paysage mais croise aussi les chemins de l’histoire de la Corse puisqu’il emprunte les traces de Sampiero Corso, et le lieu où il vécu ses dernières heures commémoré par une stèle à l’endroit du guet-apens qui lui coûta la vie...



Techniquement, le parcours s’effectue 2 km sur route, 1 km en sous-bois, 1 km de montée sur route, 4 km en descente, de nouveau 3 km en montée et enfin 4 km de chemins vallonnés jusqu'à l’arrivée.



Cette manifestation sera l’occasion de découvrir le beau village, puisqu’il traverse Eccica et ses belles maisons de granit pour se terminer au cœur de Suarella, place de la Mairie où un public nombreux attendra les coureurs.



Vous rencontrerez les nombreux bénévoles qui se font, chaque année, un vrai plaisir d’accueillir les sportifs de tous âges et leur famille pour l’événement sportif de l’été !



L’inscription s’effectue en ligne sur le site Krono Corsica



Après la course, place à la fête puisque les participants, et les accompagnateurs pourront assister à la remise des prix qui sera suivie d’un apéritif, d’un repas et d’une soirée dansante !



Un moment que les nombreux bénévoles mobilisés pour cet événement sur la commune attendent et vivent dans la bonne humeur avec le plaisir de participer à la réussite de cette belle manifestation.



A Suareddesa 2019



Date et horaire : Dimanche 28 juillet, à partir de 16 heures début des courses d’enfants.



Course des AS à 18 heures.



Tarif : 25 €