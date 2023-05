A Salvezza : La solidarité insulaire face à la misère sociale

« Je me demande si on n’a pas tendance à vouloir minimiser la misère sociale en Corse. Quand je vois le nombre de personnes qui nous disent qu’ils n’ont pas de quoi acheter une paire de chaussures à leur enfant, ou qu’ils ne savent pas comment nourrir leur famille… C’est très inquiétant. » Depuis qu’il a créé son association d’aide aux plus démunis, en 2018, Miché Baltolu ne cesse de constater les problèmes sociaux rencontrés par la population insulaire. Alors, avec la vingtaine de bénévoles de l’Associu A Salvezza, il s’attèle à trouver des solutions, en récoltant des fonds ou en créant des chaînes de solidarité.



L’idée de ce projet provient de l'histoire personnelle de Miché Baltolu. « J’ai un frère trisomique. J’ai vu les difficultés que ça a engendré pendant des années, surtout quand il s’est retrouvé seul avec ma mère de 80 ans. Ça a été le parcours du combattant, il y a vraiment un manque de structures en Corse, notamment au niveau de la scolarité. Arrivé à la majorité, il n’y a plus de possibilité pour suivre une scolarité ou des formations. » Alors, quand les institutions manquent à l’appel, les citoyens prennent le relai.



« Notre but, c’est de venir en aide à notre peuple de manière générale. Cela comprend les familles défavorisées, les enfants malades et handicapés, les personnes âgées et les sinistrés. Ma toute première action, en 2018, ça a été d’organiser une soirée pour aider un enfant atteint de la mucoviscidose. Il était hospitalisé sur le continent, et nous avons récolté de l’argent pour que ses parents puissent rester avec lui sur place. »