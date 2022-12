A Porto-Vecchio on accompagne les sédentaires à pratiquer un sport

Ce sont deux S qui résument l’opération : pour Sport et Santé. À partir du mois d e décembre l’association Urban Training Porto-Vecchio e n partenariat avec la Maison Sport Santé MOVA propose un programme sport santé en faveur des publics éloignés de la pratique sportive résidant dans la région de Porto-Vecchio . " Ce projet sport santé a pour but d’encourager la pratique autonome à long terme et vise le développement des activités physiques et sportives a pour objectifs l’amélioration de la santé (mentale, physique et sociale), la lutte contre la sédentarité et contre l’inactivité dans le cadre d’une prévention primaire." explique Cécilia Cancel, coordinatrice de la MOVA .



En pratique

Les séances d’activité physiques sont encadrées par des éducateurs sportifs qualifiés au sein de l’association sportive Urban Training Porto-Vecchio . Le programme comprend deux à trois séances par semaine ( Urban training et Yoga ) pendant six mois ainsi que trois ateliers « prévention santé » organisés sous forme de demi-journées dédiées au sport santé.



Ces ateliers se déroulent en deux temps, d 'abord une évaluatio n de la condition physique des participants grâce à l’expertise de la Maison Sport Santé MOVA (tests physiques et questionnaires santé permettent d’évaluer le niveau de condition physique en début de programme afin d’adapter les activités à chaque participant) et puis une seconde phase consacrée à la prévention santé avec notamment l’intervention de la Mutualité française et du cabinet Pa Esse (coaching motivationnel) où seront abordées plusieurs thématiques : risques liés à la sédentarité, bienfaits de l’activité physique, approche motivationnelle sur le changement des comportements sédentaires.



Infos++

Cette action, financée par l’ARS de Corse , est gratuite pour les participants, les places sont limitées à quinze personnes. Inscriptions obligatoires au 0612355750.