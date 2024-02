A Porto-Vecchio, les lycéens en section cinéma décernent le César du meilleur film à...

Sont nominés pour le césar du meilleur film : Le Procès Goldman, Je verrai toujours vos visages, Chien de la casse, Le Règne animal et le déjà palmé à Cannes Anatomie d’une chute. Vendredi soir, l'académie des César révèlera son choix. En attendant, pour les 19 élèves de Porto-Vecchio, c'est Le Règne animal qui l'a emporté avec 11 suffrages.



Mais peu importe, au fond, quel film ils ont préféré. Le moment le plus important a eu lieu juste avant le vote à main levée. Soit une heure à échanger leurs points de vue, à s’enrichir du débat sous l’arbitrage bienveillant de leur professeure Alexandrine Feix.



Je verrai toujours vos visages traite de la justice dite « restaurative », qui confronte les victimes d’infractions à leurs auteurs. Les lycéens porto-vecchiais ont été touchés par l’approche quasi documentaire de la réalisatrice Jeanne Herry : « Je n’avais aucune connaissance de la justice restaurative, j’ai appris beaucoup de choses », a apprécié Emma. « Ecouter les témoignages des victimes, ça m’a bouleversée », confie l’empathique Nina, quand Alexi a trouvé « intéressant de confronter les victimes et leurs agresseurs ».



Des interprétations différentes



La justice est au centre du Procès Goldman et d’Anatomie d’une chute. Deux films qui les ont beaucoup questionnés sur le doute, censé profiter aux accusés. Leur professeur tente de les mettre en situation : « Si vous aviez été jurés, auriez-vous été capables de trancher ? ». « C’est bien pour ça qu’on ne l’est pas ! », lui répond Jean-Baptiste, un peu embarrassé. « Pas encore, mais ça pourrait vous arriver… », les prépare Alexandrine Feix.



Parti pour voter pour Le Règne animal, Jean-Baptiste a finalement opté pour Chien de la casse, à la faveur du débat initié. « Le fait qu’il n’y ait pas trop d’histoire, ça illustre bien la délinquance dans les campagnes, où ces jeunes s’ennuient », a-t-il argumenté face à ceux qui y ont vu une faiblesse scénaristique.



"Voler entre les mondes"



Sur Le Règne animal, les lycéens ont confronté leurs théories. Le film raconte la transformation d’êtres humains en animaux, avec la cohabitation qui s’ensuit dans une société très ressemblante à la nôtre. Pour Zoé, « on pourrait comparer ces mutants aux gens qui, pendant le Covid, pensaient différemment du gouvernement ». Nina ne croit pas que le propos du film fasse écho à la crise sanitaire : « Je pense que le film veut surtout montrer que le changement ou la différence, ça dérange. »



Derrière la confrontation des points de vue, il y a surtout des lycéens qui se construisent une culture ciné et un libre-arbitre. « Maintenant, quand je regarde un film, je vois mieux comment les plans sont faits », retient Clara. « Des fois, je ne vois plus les choses de la même manière, c’est ouf ! », réalise Emma quand elle visionne un film qui vient bousculer sa perception du monde.

Leur enseignante leur demande si le cinéma n’est pas, pour eux lycéens porto-vecchiais, une manière de dépasser les contraintes de l’insularité. Mieux que ça, approuve Zoé : « Être plongé dans un film, c’est voler entre les mondes. »



Le César des lycéens sera remis le 20 mars à La Sorbonne à Paris. C'est la première fois que le lycée Jean-Paul de Rocca-Serra de Portivechju y participe. L'an dernier, 600 élèves issus de 80 établissements de France s'étaient pris au jeu.