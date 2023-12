A Porto-Vecchio, au revoir Leclerc, rebonjour Hyper U !

Depuis quelques jours, les Porto-Vecchiais vivent en plein anachronisme. Le long de la rocade, deux panneaux publicitaires orientent sur la présence d'un Hyper U dans leur ville, "au rond-point des Quatre-Chemins". Le centre commercial des Quatre-Chemins était effectivement géré par Système U dans les années 90 et jusqu'en décembre 2009, date à laquelle la coopérative s'est désengagée. Mais depuis, c'est Leclerc qui a repris le flambeau... jusque dans l'affichage des panneaux.Le retour d'Hyper U sur les formats 4x3 de l'environnement publicitaire de la Cité du sel accrédite donc les rumeurs qui entouraient le devenir du centre commercial, ces derniers mois . Un secret de polichinelle que tous les interlocuteurs se refusent de confirmer, que ce soit au niveau de la direction du magasin, de la centrale Leclerc ou bien de Système U qui nous a laconiquement répondu "ne pas faire de commentaires à ce sujet". Mais c'est aujourd'hui acquis : selon nos informations, le Leclerc porto-vecchiais redeviendra un Hyper U d'ici quelques semaines.Dans le magasin, le déstockage bat son plein, à coup de - 30 à - 50 % sur les prix des produits. Les rayons se vident à vue d'oeil mais jusqu'à ce mardi, aucune communication officielle n'était intervenue pour signifier aux clients le changement qui était en train de s'opérer. Noël est passé et le Leclerc affiche désormais ce message à ses différentes entrées : "Votre magasin fait peau neuve. Fermeture entre le 1er janvier et 20 février."Durant ce laps de temps, les employés vont travailler à la réimplantation de tous les rayons. La direction s'est refusée à tout commentaire mais selon nos informations, une quinzaine d'embauches interviendront en vue de la réouverture. Les espaces culture et électroménager, qui occupaient des cellules commerciales séparées, seront notamment réintégrées à la superficie globale du future magasin.Ne vous étonnez donc pas quand vous apercevrez ces panneaux pub Hyper U, à proximité des ronds-points du Stabiacciu et de la route de Murateddu. Nous ne sommes pas retournés quinze ans en arrière...