A Pietrosella, la municipalité veut surtaxer les résidences secondaires

"Notre action est volontariste : on souhaite que l'État sorte le décret d'application tel qu'il s'y est engagé lors de la Loi de finances 2023." La délibération du conseil municipal de Pietrosella, lors de la séance du 17 février dernier, est un moyen pour le maire d'envoyer un signal au gouvernement. En choisissant une surtaxation des résidences secondaires à hauteur de 60%, la plus haute tarification possible, la commune espère que l'État n'abandonnera pas la mesure envisagée d'un élargissement à près de 4000 communes - principalement touristiques, de bord de mer ou montagne - de cette possibilité de surtaxation de 5% à 60%.



Réservée jusqu'ici aux communes "appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements", la mesure pourrait voir son élargissement par décret reporté au printemps 2023, pour une mise en place à partir de 2024.



"Si ce n'est qu'un décalage dans le temps, c'est un moindre mal, explique Jean-Baptiste Luccioni. Mais des quelques retours que j'ai eu du national, il y aurait une réflexion pour savoir qui doit percevoir cette taxation : les communes ou des collectivités plus importantes (intercommunalités, Région). Sauf que la difficulté est sur le territoire des communes en tension, pas sur des collectivités plus importantes !"