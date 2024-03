A Pietrosella, l'Associu Scola di Ruppione organise la première édition du carnava

Sous les rires joyeux des enfants, les rues de Pietrosella vont s'animer d'une énergie particulière, une énergie festive et colorée qui marque le tout premier carnaval organisé par l'Associu​ Scola di Ruppione. Prévu le dimanche 17 mars à partir de 14 heures, cet événement est un pari ambitieux porté par Emmanuelle Casamarte-Pellegrini, présidente de l'association, qui voit en ce carnaval naissant une potentielle tradition à perenisser. « C’est une première qui pourrait rapidement se transformer en tradition », souligne la présidente. « Les festivités se dérouleront à la salle des fêtes ou à l’espace Isolella en fonction de la météo. Nous avions envie de créer un événement convivial qui n’existait pas dans la région pour réunir petits et grands. Grâce au soutien de la Mairie de Pietrosella et de nombreux parents, cette envie est devenue réalité. C’est ça la magie du carnaval. »

L'entrée sera libre pour tous les intéressés, avides de partager un moment de liesse et de féerie. Au programme, une multitude d'activités raviront les participants de 14h à 19h : ateliers de maquillage de 14h30 à 16h30, défilé avec les mascottes de 15h15 à 15h45, et dégustations gourmandes proposant barbe à papa, pop-corn, crêpes et autres délices. La journée s'annonce comme une ode à la convivialité et à la joie partagée. Enfilez vos plus beaux costumes et allez nombreux participer à cette journée, où la magie du carnaval opérera pour le bonheur de tous.