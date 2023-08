A Parata d'Orezza, un bouquet d'artistes redonne vie à la ruralité

L'histoire commence dans la maison des grands-parents de Michè Dominici, nichée dans le village à peine habité de Parata d'Orezza, abritant seulement six âmes tout au long de l'année. Lors des périodes de confinement, afin de préserver sa créativité, Michè transforme sa maison d'enfance en un studio d'enregistrement. Il puise son inspiration dans les paysages ruraux de l'Orezza, une muse qui déclenche une frénésie créatrice durant plus de deux mois. Animé par la volonté de raviver son village, Michè accueille une série d'artistes chez lui pour des rencontres riches en partage et en convivialité. Ces échanges aboutissent à des enregistrements filmés à 360 degrés, où l'auditeur peut non seulement écouter les compositions, mais aussi explorer virtuellement la demeure de Michè. Cette fusion réussie entre la technologie et la création musicale sert d'inspiration à l'idée d'un concert.



Une soirée époustouflante à Parata

Toujours animé par le désir de dynamiser son village, Michè déclare : "Beaucoup d'artistes sont venus me rendre visite, et cela a donné naissance à de nombreuses chansons." Cette collaboration a abouti à la création d'un premier album intitulé "A Valella 360, volume 1", motivant la tenue d'un concert exceptionnel le 11 août. Malgré les défis d'organisation dans un village reculé, Michè et son équipe ont travaillé sans relâche pour insuffler une nouvelle vie à Parata. Le public se prépare ainsi à une soirée mémorable mettant en vedette une trentaine d'artistes sur scène.





Logistique ingénieuse et partenariats clés

L'organisation d'un événement de cette envergure dans le difficilement accessible village de Parata n'est pas une tâche aisée. Cependant, tout a été minutieusement planifié pour accueillir le public attendu en grand nombre. Des navettes seront mises à disposition à partir de 19 heures depuis Monaccia pour rejoindre la place de l'église de Parata, où le concert se déroulera jusqu'au bout de la nuit. L'entreprise locale "A Passione di Mammona" offrira des rafraîchissements et de quoi se sustenter, tandis que l'école de musique bastiaise Spartimusica, où Michè enseigne la batterie, contribuera également à l'organisation. Sur scène, une pléiade d'artistes tels que Patrizia Gattaceca, Clément Albertini, le groupe Eppo, I Pignotti, Una Fiara Nova, I Messageri, Roman Gaume, Ghjaseppu Mambrini, et Elisa Tramoni charmeront le public avec leurs performances musicales variées. Michè, véritable chef d'orchestre de l'événement, guidera le public à travers le concert.



Une résurrection artistique et rurale

Au-delà de l'aspect artistique, ce concert est une manifestation de l'engagement de Michè à insuffler une nouvelle vitalité à la ruralité. "Cela va être absolument génial. Ce qui a toujours été important pour moi, c'est de défendre les créations des autres. Dans ma démarche artistique, j'ai à cœur de fédérer, de soutenir les projets de chacun et de mélanger les influences des artistes", explique-t-il avec enthousiasme.



À travers ce concert, Michè souhaite ainsi redynamiser son village et offrir au public une expérience musicale de qualité au cœur d'un magnifique écrin de verdure. Un événement qui promet de rester gravé dans les mémoires et de laisser une empreinte durable sur la ruralité corse.