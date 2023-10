A Montegrossu et Lumiu la marche bleue réunit jeunes et aînés

Près de 80 personnes venues de Montegrossu et des villages environnants ont participé à cette journée sportive. Deux parcours étaient proposés aux participants : une petite boucle de 2 kilomètres à travers les anciens sentiers communaux et une autre de 5 kilomètres, un peu plus exigeante pour les marcheurs aguerris. Marie-Antoinette Mambrini, adjointe au maire en charge du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), s'est exprimée avec enthousiasme : "Nous sommes ravis de pouvoir organiser cette marche bleue avec le CCAS de Montegrossu, en collaboration avec le CCAS de Lumiu. Le beau temps est au rendez-vous, et tout se passe bien ce matin."La Semaine Bleue, créée en 1951, se tient chaque année la première semaine d'octobre et vise à mettre en avant le rôle essentiel des personnes âgées dans la société. Cette année marque la huitième édition de la Marche Bleue, alternant entre Montegrossu et Lumiu. La couleur bleue, symbolisant la sagesse et la plénitude, représente les personnes âgées et retraitées. Au cours de cette semaine, plusieurs événements sportifs sont organisés pour favoriser la mobilité pour tous. Après avoir parcouru ces quelques kilomètres, tous les participants se sont retrouvés dans la cour de l'école de Montemaiò pour partager un moment convivial autour d'un spuntinu (goûter corse traditionnel) et d'un verre de l'amitié. Le maire, Jean-Marc Borri, a souligné l'importance de cet événement intergénérationnel qui favorise les échanges entre personnes de différents âges, venues des villages voisins. Une journée réussie pour tous les participants.