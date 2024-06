A Maturinca : la foire artisanale revient à Matra pour une deuxième édition

Le village de Matra, niché au cœur de la Castagniccia, s'apprête à accueillir la deuxième édition de la foire artisanale, A Maturinca, le samedi 22 juin à partir de 10h. « Dès la fin de la première édition, les visiteurs et les exposants ont tout de suite évoqué la question d’une 2eme édition », commence Catherine De Matra, présidente de l’association Culturelle et Sportive de Matra. « Nous souhaitons faire de ce rendez-vous annuel un incontournable de la région ».



L'objectif principal de cet évènement est de valoriser la richesse et la diversité des artisans et producteurs locaux. « La motivation première au cœur de ce projet est de mettre en valeur les savoir-faire locaux de notre microrégion, la Castagniccia, encore trop peu connue », explique la présidente de l’association. « Celle-ci regorge d’artisans volontaires, courageux et plus compétents les uns que les autres. Quant à sa faune et sa flore, elles sont d’une diversité et d’une richesse infinies. Par ce biais, nous souhaitons aussi encourager une autre forme de tourisme. Et plus globalement, nous voulons contribuer à transmettre les savoirs et traditions du patrimoine Corse ».